Бывший президент Грузии, глава Национального комитета реформ Украины Михаил Саакашвили снова выступил с резонансным заявлением. Политик уверен, что слепое копирование законов развитых европейских стран может только ухудшить ситуацию в стране.

Об этом Михаил Саакашвили заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что властям страны нельзя слепо следовать европейским директивам, и назвал их "идиотскими". Так, он привел в пример то, что в немецком Дюссельдорфе кафе по разным причинам власти проверяют каждую неделю. При этом такая же система на Украине привела бы к "полному беспределу и коррупции".

Саакашвили так же указал, что если Украина примет такие же законы, как в Австрии и Швеции, украинцы не станут жить лучше, а, скорее, наоборот. При этом политик отметил, что не все украинские политики это понимают.

Ранее "Страна" сообщала, что после публикации фото с вином Саакашвили открестился от совместных политических проектов с Андреем Богданом.