После катастрофы Ан-26 под Чугуевым, в которой погибли 26 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба (ХНУВС) возникла еще одна проблема.

Ориентировочная дата прощальной церемонии и похорон назначена на вторник 29 сентября. Но она может быть перенесена, так как возникли сложности с опознанием тел. Об этом передает РБК со ссылкой на "Сегодня"

Специальная комиссия, которая расследует детали катастрофы Ан-26, проводит опознание тел погибших.

"Некоторые из погибших обгорели настолько, что визуальное опознание невозможно. Предстоит ДНК-экспертиза", - рассказал представитель Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба Олег Кошевой.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что командование ВВС Украины опровергает информацию о массовых рапортах курсантов после крушения Ан-26.