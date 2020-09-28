Стали известны все кандидаты на пост мэра Киева. Столичная территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 13 человек, которые будут бороться за голоса киевлян на предстоящих 25 октября местных выборах.

Об этом передает РБК.

Полный список кандидатов на пост мэра Киева

Николай Томенко ("Родная страна");



Сергей Гусовский ("За майбутнє");



Юрий Левченко ("Народовластие");



Александр Омельченко ("Единство");



Александр Попов ("Оппозиционная платформа - За життя").

Диана Гранцева (самовыдвиженка);



Сергей Притула ("Голос");



Егор Фирсов ("Экологическая альтернатива");



Алексей Кучеренко ("Батькивщина");



Андрей Пальчевский ("Победа Пальчевского");



Михаил Поживанов ("Радикальная партия");



Ирина Верещук ("Слуга народа");



Виталий Кличко ("УДАР").



Также Киевская ТИК отказала в регистрации Игорю Писарцу из-за отсутствия необходимых документов о денежном залоге.



Ранее "Страна" в материале "Черт ногу сломит" рассказала по какой системе будут голосовать украинцы на местных выборах.