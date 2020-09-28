Во Львове произошла невероятная трагедия. Здесь подросток, пытаясь отомстить за своего отца, убил 44-летнего мужчину. Однако по злой иронии судьбы на тот свет он отправил совершенно непричастного к конфликту человека.

Об этом идет речь в программе "Надзвичайних новин".

Юноша напал на предполагаемого обидчика своего отца около подъезда дома, когда тот шел с подарком на день рождения племянника. Парень отправил взрослого мужчину в нокаут с одного удара. Тот упал и очень сильно ударился головой об асфальт.

Его доставили в реанимацию, и врачи боролись за жизнь пациента четыре дня. Однако все их усилия оказались тщетны.

Как рассказали во Львовской больнице скорой помощи, у пострадавшего была тяжелая черепно-мозговая травма: ушиб и сдавливание головного мозга тяжелой степени.

В то же время сестра погибшего рассказала, что на теле брата медики обнаружили следы от нескольких ударов. Она уверена, что мужчину добивали после потери сознания несколько подростков. Также женщина подозревает, что в трагедии виноват именно отец юноши, который якобы подговорил сына и его друзей избить соседа.

Однако на самом деле погибший вообще никак не конфликтовал с отцом 16-летнего парня. Накануне трагедии отец юноши за выпивкой поссорился со своим приятелем и получил удар в лицо. Сын решил отомстить обидчику отца, но "перепутал" двух людей и напал на другого мужчину.

Между тем, отец десятиклассника за время следствия уже помирился со своим обидчиком.

Несовершеннолетнему уже объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Ему инкриминируют убийство по неосторожности. За содеянное подростку грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" сообщала, что во Львове основатель детского лагеря 15 лет развращал девочек.

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