Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден сравнил действующего главу государства Дональда Трампа с министром пропаганды Третьего рейха Йозефом Геббельсом.

Об этом сообщает Fox News.

"Он вроде Геббельса. Если говорить ложь достаточно долго и продолжать постоянно ее повторять, она становится общим знанием", – приводит телеканал слова Байдена.

Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия не сможет никак повлиять на предстоящие выборы.

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