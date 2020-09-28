Вооруженные силы Азербайджана попытались занять армянские позиции на горе Мрав, однако были отброшены.

Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Сурен Сарумян, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Напомним, ранее Азербайджанская сторона поспешила заявить, что взяла стратегическую высоту в Карабахе. "В результате военной операции, проведенной нашими войсками в направлении Геранбоя, была освобождена высота Муров на хребте Муров", - сообщили в минобороны страны.

Суть конфликта в Карабахе

Зимой 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР, в результате чего вспыхнул конфликт. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Переговоры о мирном урегулировании при участии России, США и Франции ведутся с 1992 года.

Как сообщалось, в Карабахе с армянской стороны погибли 16 человек, более 100 ранены.