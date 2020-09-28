Количество жертв COVID-19 в мире превысило один миллион человек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте международной группы волонтеров Worldometer, которые отслеживают всемирную статистику в режиме реального времени.

Так, всего в мире с начала пандемии выявлено более 33,2 млн инфицированных, более 24,5 млн человек выздоровели.

На первом месте в мире по количеству зарегистрированных больных находятся США (7,306,111 инфицированных, 209,296 смерти). За ними следует Индия (6,053,010 инфицированных, 95,162 смертей). Тройку замыкает Бразилия (4719099 заражений, 141503 смерти).

Ранее Всемирная организация здравоохранения не исключила, что от последствий COVID-19 в мире погибнет 2 млн человек, прежде чем эффективная вакцина от вируса станет массово доступной. Такое заявление сделал на брифинге 25 сентября исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Напомним, в Киеве за сутки коронавирусом заразились 323 человека.