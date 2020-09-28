В Армении распространили видео, на котором показаны последствия обстрела азербайджанских позиций.

Соответствующий ролик опубликован в Телеграме.

На записи видны несколько подбитых и уничтоженных боевых машин азербайджанских военных, а также сбитый вертолет.

Кроме того, показаны тела азербайджанских солдат, которые лежат возле уничтоженной техники.

Осторожно: видео 18+

История конфликта в Нагорном Карабахе

Обострение случилось в феврале 1988 года после того, как Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. В 1992 году начались переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.

Напомним, ранее в Азербайджане сообщили о взятии стратегической высоты в Карабахе.

Также сообщилось, что в Карабахе с армянской стороны погибли 16 человек, более 100 ранены.