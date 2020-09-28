Армения показала кадры обстрела позиций Азербайджана. Видео 18+
В Армении распространили видео, на котором показаны последствия обстрела азербайджанских позиций.
Соответствующий ролик опубликован в Телеграме.
На записи видны несколько подбитых и уничтоженных боевых машин азербайджанских военных, а также сбитый вертолет.
Кроме того, показаны тела азербайджанских солдат, которые лежат возле уничтоженной техники.
Осторожно: видео 18+
История конфликта в Нагорном Карабахе
Обострение случилось в феврале 1988 года после того, как Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. В 1992 году начались переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Напомним, ранее в Азербайджане сообщили о взятии стратегической высоты в Карабахе.
Также сообщилось, что в Карабахе с армянской стороны погибли 16 человек, более 100 ранены.