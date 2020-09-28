Скандально известный российский актер Алексей Панин рассказал о том, какую роль сыграл адвокат Эльман Пашаев, который недавно защищал актера Михаила Ефремова, в скандальной истории про видео с собакой.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "НТВ".

Скандал разразился в 2016 году, когда бывшая гражданская жена Панина фотомодель и актриса Юлия Юдинцева попыталась судиться с ним за право растить и воспитывать общую дочь.

Как признался артист, данный "фейк" возник за пару недель до решения суда. По его словам, они "немножко испугались" и не знали, как поведет себя суд. Певица Катя Лель дала Панину контакт Эльмана Пашаева.

"Эльман достаточно активно в это все впрягся. Эльман появился в моем деле под конец как усиление. Мы боялись, что дело перерастет в шоу — собаки, телеканалы, газеты. Мы подстраховались", — пояснил он.

Вместе с адвокатом они покадрово разобрали тот скандальный видеоролик.



"Эльман, я помню, сказал: Леш, даже если это и было правда с собакой, хоть с жирафом — мы все равно это развалим", — рассказал Панин.

Актер заявил, что благодарен Пашаеву за то, что тот принимал участие в этом деле. Но адвокат не был "основным игроком" по делу артиста.

"Артисты спектакля сыграли, и вот здесь выходит звезда. И вот Эльман появился как вишенка на торте", — заявил Панин.

По его словам, Пашаев построил все как шоу и вступил в суде ярко.

Напомним, в этом месяце бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев лишился адвокатской лицензии в пятый раз.

Также мы писали, что недавно Алексея Панина выгнали с похорон актера Михаила Кокшенова.