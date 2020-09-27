Соединенные Штаты призвал Азербайджан и Армению немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, передает "РИА Новости".

"Соединенные Штаты решительно осуждают эскалацию насилия. Заместитель госсекретаря (Стивен) Биган позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову и министру иностранных дел Армении Зохрабу Мнацакяну и призвал обе стороны немедленно прекратить насилие", — говорится в тексте заявления.

Кроме того, он призвал "использовать существующие линии прямой связи между ними во избежание дальнейшей эскалации и избегать бесполезной риторики и действий, которые еще более усугубляют напряженность на местах".

"Соединенные Штаты считают, что участие в растущем насилии внешних сторон будет крайне неполезным и только усугубит региональную напряженность. Мы призываем стороны работать с сопредседателями Минской группы, чтобы как можно скорее вернуться к содержательным переговорам", - говорится в документе.

Суть конфликта в Карабахе

Обострение конфликта в регионе началось в 1988 года. Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время войны в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - США, Россией и Францией.

Напомним, ранее Совет Европы потребовал от Баку и Еревана немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

Также в НАТО заявили, что у конфликта в Нагорном Карабахе нет военного решения.