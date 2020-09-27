В соцсетях опубликовали видео боев в Нагорном Карабахе, где сейчас происходит эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Кадры боевых действий выложил телеграм-канал "Милитарист".

"Видимо первое "неофициальное" видео вечернего боя в Нагорном Карабахе. Принадлежность снимающего неизвестна", - говорится в комментарии.

Напомним, бои вспыхнули 27 сентября, в Нагорном Карабахе, после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана.

История конфликта в Карабахе. Конфликт начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.