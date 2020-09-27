Полиция начала расследование угроз священника из Ивано-Франковской области "закатать в чернозем" служителя Украинской православной церкви.

Все началось с переписки в Facebook между клириком УПЦ Павлом Белым и настоятелем одного из храмов ПЦУ в Коломыйской епархии Ивано-Франковской области Петром Соколовским.

Священник ПЦУ, проживающий в Верховине, со слов своего коллеги, принялся ему угрожать в соцсети и написал, чтобы тот "не очень выступал на нашей земле, а то станет не очень Белым от чернозема". Служитель Андреево-Владимирского храма УПЦ Павел Белый воспринял эти угрозы всерьез, сделал скриншоты и обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

По информации источников "Страны" в Нацполиции, в своем заявлении священник Белый указал, что угрозы расправой от служителя из Верховины приходили ему в виде сообщений в мессенджер в Facebook на личный телефон.

Сейчас полиция завела уголовное производство по ч.1 ст.129 УК Украины - Угроза убийством, санкция этой статьи предусматривает наказание до 2 лет ограничения свободы.

Напомним, в Тернополе начальник налоговой с сыном вымогали 40 000 долларов за несуществующий долг и угрожали расправой.

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