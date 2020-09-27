В Донецкой области вспыхнул большой лесной пожар. Фото
В Донецкой области поблизости Краматорска вспыхнул лесной пожар. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Краматорска Андрей Панков.
Сейчас на месте работают пожарные.
"На Васильевский Пустоши горит лес. Крупный пожар началась под вечер. Причину возгорания не установлена, и все больше свидетельств о том, что этому могло послужить небрежное обращение с огнем", - написал он.
Панков добавил, что сейчас на месте работает 4 единицы спасательной техники из Краматорска. "Также краматорцев помогает один расчет из Дружковки. На подходе еще одна машина из Константиновки", - добавил мэр.
Решается вопрос о задействовании местных резервов.
"ДСНС продолжает борьбу с огнем. Я на постоянной связи со спасателями. Люди, берегите природу, соблюдайте правила осторожного обращения с огнем ", - рассказал мэр Краматорска.
Ранее "Страна" сообщала, что на свалке под Житомиром вспыхнул масштабный пожар.
Также пожар на днях был в Харькове в районе Центрального рынка.