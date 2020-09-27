В Донецкой области поблизости Краматорска вспыхнул лесной пожар. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Краматорска Андрей Панков.

Сейчас на месте работают пожарные.

"На Васильевский Пустоши горит лес. Крупный пожар началась под вечер. Причину возгорания не установлена, и все больше свидетельств о том, что этому могло послужить небрежное обращение с огнем", - написал он.

Панков добавил, что сейчас на месте работает 4 единицы спасательной техники из Краматорска. "Также краматорцев помогает один расчет из Дружковки. На подходе еще одна машина из Константиновки", - добавил мэр.

Решается вопрос о задействовании местных резервов.

"ДСНС продолжает борьбу с огнем. Я на постоянной связи со спасателями. Люди, берегите природу, соблюдайте правила осторожного обращения с огнем ", - рассказал мэр Краматорска.

Ранее "Страна" сообщала, что на свалке под Житомиром вспыхнул масштабный пожар.

Также пожар на днях был в Харькове в районе Центрального рынка.