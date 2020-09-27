Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден снова удивил публику своими заявлениями. В этот раз политик решил странно пошутить, несколько завысив свой возраст.

Видео слов Байдена опубликовано в YouTube.

Так, в интервью журналистам кандидат в президенты США заявил, что впервые стал сенатором 180 лет назад.

"Вот почему я сделал своим приоритетом на протяжении всей моей карьеры тесное сотрудничество с вами. С того времени, как я пришёл в сенат 180 лет назад", — сказал Байден и посмеялся над своей шуткой.

Напомним, это уже не первый раз, когда соперник Дональда Трампа ляпы ошибки в своих речах. Так, недавно во время встречи с избирателями он заявил, что в Штатах количество летальных случаев коронавирусной инфекции возрастет до 200 миллионов.

Ранее сообщалось, что Трамп заподозрил Байдена в наркомании и предложил пройти тест.