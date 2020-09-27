26 сентября на 77-м году жизни скончался украинский политический деятель, бывший председатель Киевской городской государственной администрации Иван Салий.

Об этом сообщает издание "ГОРДОН" со ссылкой на его сына Константина.

У Салия оторвался тромб. Дата похорон пока не сообщается.

Отмечается, что Салию было 76 лет. В 1992-1993 годах он был представителем президента в Киеве и председателем КГГА.

Впоследствии дважды занимал должность заместителя председателя КГГА, был заместителем министра транспорта Украины, депутатом Верховной Рады I и III созывов.

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