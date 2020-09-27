Россия не сможет повлиять на результаты предстоящих 3 ноября выборов в США, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Мы ясно заявили русским, что такого рода действия недопустимы, и я уверен, что мы обеспечим безопасные и защищенные выборы, в которых русские не повлияют на результат", - сказал он в воскресенье в интервью телеканалу WISC-TV.

Текст интервью распространил госдепартамент.



В интервью Помпео заявил, что попытки повлиять на выборы со стороны Москвы наблюдались еще в начале 2000-х годов. Правда, не уточнил на чьей стороне вмешивались россияне.

В 2000 году прошли выборы президента, на которых с минимальным перевесом победил Джордж Буш-младший. Он победил вице-президента времен Обамы Альберта Гора. Ради этого пришлсь долго пересчитывать голоса в штате Флорида.

Напомним, США ввели новые санкции против россиян за их кибердеятельность.

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