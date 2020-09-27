Американская звезда фотомодель Ким Кардашьян, которая имеет армянские корни, обратилась к своим 189 миллионам подписчиков с просьбой массово с призывом звонить в Белый дом и Конгресс США, чтобы рассказать им о ситуации в Нагорном Карабахе, а также предотвратить участие Турции в конфликте.

Об этом она написала у себя в Инстаграме.

"Армяне в Арцахе (другое официальное название Нагорного Карабаха - Ред.) были атакованы. Мы молимся за смелых мужчин и женщин, которые рискуя жизнью, защищают Арцах и Армению. Новости вводят в заблуждение, и это не "столкновения". Армения стала жертвой неспровоцированных нападений со стороны Азербайджана и предсказуемой компании по дезинформации, которая сопровождает их", - написала Кардашьян.

Также модель предложила привлечь международный наблюдателей к расследованию ситуации в Карабахе и призвала подписчиков звонить в Белый дом и Конгресс США.

"Нам нужно привлечь международных наблюдателей к расследованию и призвать международные политические и дипломатические меры по предотвращению ненужной эскалации и трагедии. Используйте: anca.org/alert для звонка в Белый дом и Конгресс", - написала она.

"Азербайджан напал на Арцах, призываем Баку прекратить все наступательное применение силы, отсечь всю военную помощь США Азербайджану, которая используется против армян, и предупредить Турцию о прекращении отправки оружия и солдат в Баку", - говорится в посте Ким.

История конфликта в Нагорном Карабахе. Конфликт в Карабахе начался зимой 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область вышла из состава Азербайджанской ССР. Во время начавшейся войны в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.

Напомним, ранее премьер Армении обратился к нации и назвал ситуацию в Нагорном Карабахе объявлением войны.

Тем временем, появилось видео, как армянских резервистов собирают и везут на войну в Карабах.