Курсант Вячеслав Золочевский рассказал, как ему удалось выжить в авиакатастрофе военного самолета Ан-26 вблизи Чугуева.

Об этом заявил председатель областной государственной администрации Алексей Кучер, сообщает пресс-служба ОГА.

"Сегодня он сообщил обстоятельства, которые помогли сохранить ему жизнь: его накрыло фюзеляжем, и огонь не добрался до него. Он пришел в себя и смог покинуть ту часть самолета, которая была в огне", - сказал Кучер на брифинге.

Как сообщалось, врачи говорят, что мужчина идет на поправку и его жизни ничего не угрожает.

Он также сообщил, что в Харьковскую область продолжают прибывать родственники погибших. "Установлены контакты с 20 семьями. С 16-ю семьями проведены встречи. Еще 4 - на телефонном контакте. Организовано размещение, питание, транспорт и сопровождение для всех, а также медицинская и психологическая помощь", - добавил он.

Напомним, сегодня курсанта допросили следователи ГБР.