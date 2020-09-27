Автобусы с армянскими резервистами отправляются на территорию Нагорного Карабаха, где сегодня вспыхнул военный конфликт.

Видео опубликовал "Sputnik" в Телеграме.

Как видно на кадрах, что отправлены не только мужчины, но и женщины. Настроение у всех боевое, звучат патриотические песни. Подробнее смотрите на видео.

"Ни пяди земли, ни одного солдата, едем, чтобы всем вместе вернуться", - сказал один из призывников.

История конфликта в Карабахе. Обострение конфликта началось еще в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В последующем военном конфликте в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.

Напомним, сегодня, 27 сентября, в Нагорном Карабахе возобновились военные действия после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана.

Как сообщалось, из-за эскалации в Нагорном Карабахе Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию.