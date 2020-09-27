Премьер Армении Никол Пашинян, жена которого отправилась в Нагорный Карабах, где идут бои, позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону.

В частности, премьер Армении заявил об обеспокоенности в связи с ситуацией в зоне карабахского конфликта и дальнейшей эскалацией. Он отметил, что Азербайджан прибегает к провокациям для начала боевых действий также на границах с Арменией. Он обратил внимание президента Франции на агрессивную и пристрастную позицию Турции и на необходимость сдерживания этой страны от возможного вмешательства.

Макрон выразил озабоченность в связи с ситуацией в зоне карабахского конфликта и счел необходимым предпринять все меры для прекращения боевых действий и снижения напряженности.

Сегодня днем Турция заявила о полной поддержке Азербайджана всеми средствами.

"В борьбе за территориальную целостность мы будем всеми средствами поддерживать наших братьев азербайджанских тюрок. Мы решительно осуждаем это гнусное нападение Армении. Оккупационная Армения напала на Азербайджан с нарушением режима прекращения огня и вновь показала, что это была провокация. Самым большим препятствием на пути к миру и стабильности на Кавказе является агрессивная позиция Армении, и она должна немедленно прекратить эту агрессию, которая подожжет регион", - сообщило днем пресс-служба Министерства обороны Турции.

Также отметим, что до Макрона Пашинян звонил президенту России Владимиру Путину, который призвал стороны конфликта не стрелять.