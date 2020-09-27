Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал "братские азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие, которое все дальше и дальше уводит конфликт от пониманий разума и человечности".

Об этом сообщает Eurasia Daily.

По мнению Кадырова, не стоит в этой ситуации искать виновных в противоположной стороне и тех, кто первым выстрелил.

"Чеченский народ, прекрасно знающий цену войны и мира, призывает вас остановиться, сменить гнев на здравомыслие, смирить гордыню и дать шанс отцам и матерям видеть своих детей живыми и здоровыми", — заявил он.

Кадыров предложил незамедлительно подключиться к этому процессу "все мировое сообщество, ООН, все соседние государства, духовенство и вернуть мир на Кавказ".

"Нагорный Карабах стал кровоточащей раной, которой определенные силы не дают возможность зажить. От этой боли страдает весь Кавказ, все братские народы региона. Россия предпринимает просто титанические усилия, чтобы заставить стороны конфликта сесть за стол переговоров. Но для этого необходимо раз и навсегда остановить военные действия", — подчеркнул глава Чечни.

Напомним, 27 сентября в районе Нагорного Карабаха начались военные действия после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана.

Под удары артиллерии попали уже свыше 50 сел и городов Карабаха.