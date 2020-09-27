Необычный тандем воров задержали перед выходными на улице Дарвина в Печерском районе столицы.

По информации источников "Страны" в МВД, в поле зрения оперативников давно попал один из таксистов, который обоснованно подозревался в целом букете краж из припаркованных на ночь автомобилей жителей столицы сразу в нескольких районах. С помощью казенного автомобиля, выданного в службе такси, он колесил по городу, и когда не было заказов, разбивал окна в припаркованных на ночь автомобилях и обносил их подчистую.

Машина-такси также служила ему для перевозки краденного, да и алиби было обеспечено. Остановит полиция возле места преступления ночью, а у него и объяснение имеется - на вопрос, что здесь делает глубокой ночью, всегда мог ответить, дескать, привез запоздавшего пассажира только что.

Вместе с таксистом орудовал еще один вор, который помогал своему коллеге по криминальному цеху следить за окружающей обстановкой, чтобы в случае приближения прохожих подать сигнал, переносить краденное до машины ну и собственно воровать. Причем со слов оперативников, второй номер в воровском тандеме работал упаковщиком багажа в столичном аэропорту, а в свободное от работы время промышлял кражами. Сейчас проверяется информация, не причастен ли он к кражам личных вещей из чемоданов путешествующих авиапассажиров.

Последний гастроль этого дуэта произошел в минувшую пятницу. Всего за считанные минуты они успели разбить стекла и забрать ценные вещи сразу из трех автомобилей: Lexus, Mercedes, Honda. Вероятно, краж могло быть и больше, если бы их не задержали оперативники. Тащили все, что оставили хозяева в салонах машин на ночь - авторские картины, инструменты, спортивные вещи.

Воры были задержаны с поличным - крадеными вещами, которые они успели сложить в большую дорожную сумку. Естественно во время задержания заявили, что они тут просто "гуляли", а сумка им не принадлежит.

Кроме этих эпизодов, есть обоснованные предположения, что именно они совершили еще серию краж из автомобилей в других районах столицы. За подобные художества по ч.3 ст.185 УК Украины - Кража с проникновением в хранилище (которым является салон автомобиля под сигнализацией) им грозит до 6 лет тюрьмы.

Напомним, в июне у жителей Ровно массово угоняли велосипеды. Кражами промышлял бывший наркоторговец.

Также сообщалось, что в Украине задержали иностранца, объявленного в международный розыск из-за кражи золота.