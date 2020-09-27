Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменяет рейсы в Ереван в связи с возникшим конфликтом между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МАУ.

Так, ближайший рейс МАУ в Ереван должен был состояться по расписанию завтра, 28 сентября в 17:00.

"Мы в компании оценили все возможные риски и решили – выполнение рейса в Ереван невозможно до получения разъяснений относительно наших дальнейших действий со стороны авиационных властей Украины и официальной позиции Баку и Еревана по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией", – отметил руководитель авиакомпании Евгений Дыхне.

Напомним, 27 сентября в районе Нагорного Карабаха начались военные действия после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана.

Ранее в МАУ заявили, что возобновили полеты из Киева в Нью-Йорк.