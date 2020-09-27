Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анн Акопян пребывает в столице Нагорного Карабаха, где сегодня обострился конфликт с Азербайджаном.

Об этом она сама сообщила на странице в Facebook.

Как рассказала Акопян, сегодня она поехала в Степанакерт, чтобы "быть рядом с арцахскими братьями и сестрами" в условиях эскалации конфликта в регионе.

Справка о Нагорном Карабахе

В Карабахе начался конфликт в 1988 года после того, как автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта.

Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских.

По заявлению армянской стороны, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.