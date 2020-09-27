Курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил в катастрофе самолета АН-26 в Харьковской области 25 сентября, допросили следователи Государственного бюро расследований.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает Укринформ.

При этом информация, которую курсант предоставил, пока не разглашается.

"Следователи ГБР уже задавали ему вопросы, определенные обстоятельства он вспоминает (перед падением - Ред.), Они изложены в протоколе допроса. Позже, я думаю, это станет известным", - сказал Кучер.

По словам Кучера, Вячеслав уцелел, потому что находился в определенной "капсуле" с фюзеляжа, его прикрыло частью самолета, и поэтому огонь не достал его. Он пришел в себя и смог покинуть самолет, который пылал.

Ранее врачи рассказали о состоянии единственного выжившего курсанта. Мужчина идет на поправку.

Напомним, 25 сентября в Харьковской области под Чугуевым разбился военно-транспортный самолет Ан-26 с 27 людьми на борту. За 5 минут до катастрофы у самолета Ан-26 отказал левый двигатель.