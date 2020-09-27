Более 50 населенных пунктов в Нагорном Карабахе подверглись атакам войск Азербайджана.

Об этом в воскресенье на брифинге сообщил омбудсмен в Карабахе Артак Бегларян, передает "РИА Новости".

"По предварительным данным, свыше 50 населенных пунктов подверглись атакам азербайджанских беспилотников и артиллерии. Среди этих населенных пунктов – все районные центры", - сказал Бегларян.

Он отметил, что были повреждены сотни объектов недвижимости, инфраструктуры, линии электропередачи, газопроводы, водоводы, машины. "Под прицел было взято гражданское население, это нарушение международного права и международное сообщество должно дать свою оценку", - сказал Бегларян.

Также он пригласил в Карабах представителей правозащитных организаций, отметив, что дальнейшее продолжение боевых действий может привести к гуманитарной катастрофе.

История войны в Карабахе

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время воны в 1992-1994 годах Азербайджан перестал контролировать Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.

Напомним, сегодня, 27 сентября, в регионе начались военные действия после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана.

Как сообщалось, Азербайджан призвал армянский гарнизон в Карабахе сдаться