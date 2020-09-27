Делать заявления о возможности признания Нагорного Карабаха во время конфликта опрометчиво.

Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, передает РИА Новости.

Водолацкий отметил, что для того, чтобы Армения признала Карабах, Ереван и Баку при посредничестве РФ должны сесть за стол переговоров и урегулировать все вопросы по территориальному спору, чтобы даже при условии признания республики ни у кого больше не было возможности провоцировать вооруженные конфликты.

"Естественно, то, что сегодня там происходит, что начинается уже такая конфликтная ситуация, которая может перерасти в более сильный вооруженный конфликт, это уже плохо. На фоне вот этого конфликта делать такие заявления, на мой взгляд, наверное, опрометчиво. Нужно сначала определить стратегию Нагорного Карабаха, его признания, но именно мирным путем для того, чтобы у той или иной стороны не было больше никаких желаний или возможностей манипулировать теми или иными участками территории", - сказал Водолацкий.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в повестке властей Армении есть вопрос признания независимости Карабаха, необходимо очень серьезно рассмотреть этот вопрос, провести общественные обсуждения.

Напомним, сегодня, 27 сентября, на территории Нагорного Карабаха возобновились военные действия после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана.

Суть конфликта в Карабахе

Зимой 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР, в результате чего вспыхнул конфликт. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Переговоры о мирном урегулировании при участии России, США и Франции ведутся с 1992 года.