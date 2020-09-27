Пограничники в Беларуси задержали жителя Украины, который пытался вывезти из республики историко-культурные ценности.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет Беларуси.

Сообщается, что вечером 25 сентября в пункте пропуска "Мокраны" в микроавтобусе, который направлялся в Украину, пограничники обнаружили денежные купюры, монеты, книги и почтовые марки 19-20 веков.

"Житель соседней страны попытался провезти ценности в запечатанных полиэтиленовых конвертах среди коробок с личными вещами", - отметили в Госпогранкомитете.

По данным пресс-службы, брестские пограничники изъяли более 70 предметов и передали их сотрудникам таможни для проведения экспертизы.

Напомним, ранее пограничники перехватили 600 кг контрабандной икры на миллион гривен.

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