Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону на заявления касательно ситуации в Беларуси.

Об этом пишет Белта.

Издание поинтересовалась у пресс-секретаря президента Беларуси Натальи Эйсмонт его реакцией на недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона, сделанные им в интервью изданию Le Journal du Dimanche. Он в частности высказал мнение, что власть в Беларуси не может принять "логику демократии", впечатлился "мужеством протестующих" и сделал вывод, что "Александр Лукашенко должен уйти в отставку".

"Да, глава государства ознакомился с заявлением французского коллеги и ответил буквально следующее: первое как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку) хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад - когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты". Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением...", - привела пресс-служба слова Лукашенко.

Помимо "желтых жилетов" также стоит упомянуть периодически возникающие проблемы Франции с движением BLM и мусульманские протесты в Марселе и Лионе.

"Подсуммировав все это, Минск жестом доброй воли готов предложить себя в качестве универсальной и доказавшей свою эффективность переговорной площадки - для мирной передачи власти любой из вышеназванных групп. Второе. Как опытный политик - незрелому - хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам, и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало", - ответил Лукашенко Макрону.

И наконец, Лукашенко отметил, что Эмануэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. "С учетом того, что этот экс-кандидат - дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные - у себя дома".

Ранее сообщалось, что Макрон призвал Путина повлиять на Бацьку, чтобы тот ушел в отставку.

Кроме того, Макрон потребовал у России объяснений об отравлении Навального.