Мощный ураган под Херсоном повалил деревья и сорвал крыши домов. Фоторепортаж
В поселке городского типа Большая Александровка в Херсонской области прошел ураган и сильная гроза, в результате ветер повалил деревья и значительно повредил крыши зданий.
Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба полиции региона.
"Сегодня в результате урагана и сильной грозы в пгт Великая Александровка повалены деревья, повреждены провода на линиях электропередач и значительно повреждены крыши домов и других сооружений. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.
В данный момент на месте гражданам помогают работники районного отделения полиции. Также в областном главке полиции выслали не помощь местным силовикам коллег из соседних регионов.
Напомним, ранее в ГСЧС предупредили об угрозе схода селевых потоков на западе страны из-за сильных дождей.
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