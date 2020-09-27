В поселке городского типа Большая Александровка в Херсонской области прошел ураган и сильная гроза, в результате ветер повалил деревья и значительно повредил крыши зданий.

Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба полиции региона.

"Сегодня в результате урагана и сильной грозы в пгт Великая Александровка повалены деревья, повреждены провода на линиях электропередач и значительно повреждены крыши домов и других сооружений. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

В данный момент на месте гражданам помогают работники районного отделения полиции. Также в областном главке полиции выслали не помощь местным силовикам коллег из соседних регионов.

Напомним, ранее в ГСЧС предупредили об угрозе схода селевых потоков на западе страны из-за сильных дождей.

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