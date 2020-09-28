Последние дни весь мир говорит о новом витке военного конфликта в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан, которые оспаривают право за контроль над этой территорией, ввели военное положение. Начались полномасштабные боевые действия.

Детальнее об этой ситуации - в материале "Страны" Кавказская бойня. Почему резко обострилась ситуация в Нагорном Карабахе и начнется ли большая война.

Но многие вообще не помнят, с чего начинался этот конфликт, который продолжается уже десятилетиями. И многими чертами напоминает ситуацию на Донбассе.

Война за Карабах была еще 100 лет назад

Во времена Российской империи, в состав которой с 20-х годов 19 века вошли современные территории Армени и Азербайджана, не было национально-территориального деления. Эти земли были разделены на губернии, в которых жили и армяне (по вероисповеданию христиане), и тюркско-мусульманское население (азербайджанцы). Причем этнические границы было провести очень трудно - население во многих районах было смешанным.

А Баку, который после начала разработки месторождений нефти на Каспии стал быстро развиваться и расширятся, вообще был интернациональным городом, со значительной долей как армянского, так и азербайджанского населения.

После революции 1917 года и распада Российской империи, в Закавказье образовались независимые республики армян и азербайджанцев. И сразу же между ними встал вопрос о границе. Самым спорным был именно район Карабаха. Длительные переговоры не принесли успеха и 1920 году началась война, в ходе которой Азербайджану противостояло армянское население Карабаха и стоящее за ним Армения. Боевые действия сопровождалось резней и этническими чистками с обоих сторон.

Впрочем, сами по себе независимые Армения и Азербайджан просуществовали недолго - в 1920 году в Закавказье вошла Красная Армия и установила Советскую власть.

Армяне и азербайджанцы вновь оказались де-факто в одном государстве. Вскоре были образованы Армянская и Азербайджанская советские социалистические республики. И между ними вновь стал вопрос о границы. После некоторых раздумий Москва решила прийти к компромиссному варианту - Нагорный Карабах включался в состав Советского Азербайджана, но на правах автономной области.

Нельзя сказать, чтоб этот компромисс полностью удовлетворил обе стороны - конфликты на межэтнической почве тут вспыхивали неоднократно. Но они не носили масштабного характера. В конце концов в СССР границы между республиками были формальностью и на десятилетия на этой земле воцарился мир.

Но все изменилось с началом горбачевской перестройки.

Начало конфликта

В 1987 году в Нагорном Карабахе (его население тогда более чем на 70% составляли армяне) начались волнения.

Стоит отметить, что в Ереване и раньше время от времени поднимали вопрос о передаче Нагорного Карабаха Армении, обращаясь с просьбами об этом к Москве. Впрочем, они оставались без ответа.

Но с началом перестройки и гласности армяне решили, что настал черед вновь поставить вопрос. Начали активно собираться подписи за присоединение Карабаха к Армении. Это вызвало негативную реакцию в Баку. И ситуация становилась все более напряженной.

Уже в октябре начались первые столкновения на этнической почве. Которые затем пошли по нарастающей.

Союзный центр сразу не уделил этим процессам внимания и пустил их на самотек. Ситуацию усугубил и конфликт Горбачева с фактическим руководителем Азербайджана Гейдаром Алиевым, членом Политбюро и заместителем главы правительства СССР. Как раз в 1987 году Алиев попал в опалу и был снят со всех постов. Это также способствовало быстрой дестабилизации и потери управляемости.

В начале 1988 года областной совет Нагорного Карабаха принял решение о выходе из Азербайджана, напряженность нарастала. Москва не понимала как ей поступить: передать Карабах Армении было невозможно, так как это вызвало бы цепную реакцию в других республиках Союза, которые имели территориальные претензии друг к другу.

Поэтому чиновники из столицы только уговаривали не применять силу и решать все переговорами.

Но это уже не работало. Межэтнические столкновения и чистки шли повсеместно и увенчались в феврале 1988 года Сумгаитским погромом армян в Азербайджане.

После этого противостояние перешло на иной уровень - обе республики охватили беспорядки: в Армении начали изгонять азербайджанцев и наоборот.

Советское правительство ввело войска в Карабах и Баку, где уже шли многотысячные акции протеста и забастовки. На этой основе началось оформление движений за независимость обеих республик - "народных фронтов" Армении и Азербайджана.

В Нагорном Карабахе, тем временем, уже шли боестолкновения, которые переросли в полномасштабную войну после августа 1991 года - когда союзный центр фактически потерял контроль над ситуацией в стране.

В сентябре 1991 года местные советы Карабаха провозгласили создание "Нагорно-Карабахской республики". В ответ Верховный Совет Азербайджана объявили о ликвидации Нагорно-Карабахской автономной области.

Паралельно развернулись боевые действия, во время которых на стороне Нагорного Карабаха выступила Армения, хотя официально она в войне не участвовала.

С самого начала ход сражений принял неудачный для Азербайджана характер.

К маю 1992 года армянам удалось захватить населенный пункт Шуша на господствующей высоте, с которого велся обстрел Степанакерта. А также прорвать блокаду Карабаха и обеспечить сообщение Армении и НКР.

Это привело к падению президента Муталибова, которого заменил лидер Народного фронта Эльчибей. Он развернул контрнаступление на Карабах и поначалу добился серьезных успехов. Но вскоре армяне смогли стабилизировать фронт, а в первой половине 1993 года начали масштабное наступление выбив азербайджанские сил с большей части Нагорного Карабаха, а также из ряда пограничных с ним районов.

На этой почве в Баку случился новый переворот. Эльчибея свергли и к власти пришел Гейдар Алиев, который вскоре взял курс на прекращение войны, чтобы сосредоточить усилия на наведения порядка в самом Азербайджане, который к к тому времени, погрузился в хаос.

Активные боевые действия были закончены в мае 1994 года, когда при содействии России был подписан Бишкекский протокол о прекращении огня.

С тех пор конфликт пребывает в статусе замороженного.

Общие потери в конфликте составили около 15 тысяч человек.

Карабах после войны

После 1994 года Нагорный Карабах (армяне называют его Арцах), является непризнанной республикой.

Не признанной в том числе и Арменией.

При этом в Степанакерте находится свое правительство, предприятия платят в его казну налоги (хотя сам бюджет держится на финансовой помощи Армении). Но у всех жителей армянские паспорта и экономика полностью интегрирована с армянской, предприятия поставляют свою продукцию как предприятия армянские. Валюта, естественно, тоже армянская.

Границы как таковой нет (штампы ставят только иностранцам).

На линии разграничения с Азербайджаном стоят армянские войска, но каждый солдат перед отправкой в Карабах пишет заявление с просьбой о добровольной службе в этом регионе.

Армения и непризнанный Нагорный Карабах с подконтрольными армянам сопредельными азербайджанскими районами

Минская группа для Карабаха

Все эти годы продолжаются консультации по разрешению кризиса.

Причем, также и как и по Донбассу они проходят в рамках Минской группы ОБСЕ, сопредседателями в которой являются Россия, Франция и США.

Правда, в виду абсолютного нежелания обоих враждующих сторон идти на уступки, никакого политического решения так и не выработано.

Единственное, есть некоторые наметки по поводу принципов возможного компромисса: Армения и Нагорный Карабах отдают захваченные азербайджанские районы вокруг Карабаха (Агдам и прочие), а Азербайджан смягчает позицию по Нагорному Карабаху, снимает экономическую блокаду и проводит демилитаризацию линии разграничения.

План этот был выработан уже давно. И принципиально с ним согласились и Армения, и Азербайджан. Однако руководителям обоих стран просто страшно о нем объявлять своему населению. За три десятилетия конфликта Нагорный Карабах стал "священной землей" и для армян, и для азербайджанцев. И любые компромиссы по его поводу воспринимаются как предательство.

Новое обострение

Пробуксовка мирных переговоров закономерно привела к обострению на фронте. Началось оно еще в 2016 году, когда в апреле прошли серьезные столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками в Нагорном Карабахе.

Также были бои этим летом, а буквально вчера началось пожалуй самое мощное обострение начиная с 1994 года.

Обе страны ввели военное положение, а Армения объявила мобилизацию.

Противники докладывают об успехах друг друга, публикуя, как водится, взаимоисключающую информацию.

Азербайджан заявляет, что армяне потеряли более 550 человек убитыми и ранеными, уничтожены 22 бронемашины, 15 ЗРК "Оса", 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок и три склада с боеприпасами.

В Армении говорят, что захватили в ходе контратаки 11 единиц азербайджанской бронетехники с боекомплектом, подбили 33 танка и БМП, 27 беспилотников, 4 вертолета. Потери азербайджанской стороны оценивают в 200 человек погибших.

Перспективы войны и позиции основных внешних игроков

Каковы причины нового обострения?

Во-первых, по факту Азербайджан в войне 1992-1994 годов проиграл, потеряв обширные территории. И реванш за это поражение является частью национальной идеи страны, которая активно культивируется властями.

За время высоких цен на нефть Азербайджан сумел перевооружить армию, нарастив ее боевую мощь. А потому всегда есть соблазн применить эту мощь на практике. Тем более, что мирные переговоры, как писалось выше, зашли в тупик.

О том, что нынешнее наступление готовилось Азербайджаном заранее говорит и тот факт, что еще 24 сентября в СМИ появились сообщения о призыве на службу азербайджанских резервистов.

Во-вторых, война является хорошим способом отвлечь население от внутренних проблем, которые нарастают в обоих странах.

В Азербайджане из-за падения цен на нефть и коронакризиса наблюдается падение доходов населения и рост протестных настроений.

В Армении премьер Пашинян, пришедший на волне Майдана 2018 года, сталкивается со все более сильным сопротивлением оппозиции, которая обвиняет его в некомпетентности и в ссоре с главным союзником - Россией.

Поэтому для властей обоих стран военный конфликт выгоден для переключения внимания населения на внешнего врага. Но выгоден он в ограниченном масштабе. Полноценная война с многочисленными жертвами на фронте может наоборот дестабилизировать ситуацию в обоих странах и создать глобальные риски для их руководителей. Тем более, что ни одна, ни вторая армия не превосходит настолько противника, чтоб нанести ему решающее поражение.

Именно поэтому пока большинство экспертов прогнозируют, что война не выйдет за пределы боев местного значения, когда несколько приграничных сел и высот будут переходить из рук в руки.

Единственное, что может поломать этот сценарий - вмешательство внешних сил.

Как известно, Армения, в отличие от Азербайджана, является членом ОДКБ - военного союза во главе с Россией. Членство в ОДКБ гарантирует защиту в случае вооруженной агрессии.

В тоже время, все мировое сообщество (и Россия) признают Нагорный Карабах частью Азербайджана. И, соответственно, гарантии защиты Армении на войну в Карабахе не распространяются.

В целом сейчас РФ занимает подчеркнуто нейтральную позицию, призывая обе стороны прекратить огонь. С Азербайджаном у Москвы также неплохие отношения. В том числе и в плане поставок военной техники. Что кстати, дает России серьезные рычаги влияния на развитие вооруженного конфликта, так как Баку зависим от РФ по ремонту и обслуживанию техники, а также по поставкам боеприпасов.

С призывом к Армении и Азербайджану прекратить огонь обратились и другие страны, а также международные организации (включая ООН и НАТО).

Исключение есть только одно - Турция. Это единственное государство в мире, которое открыто поддержало одну из сторон конфликта (Азербайджан). И это единственная страна, которая может переломить ход событий, если прямо включится в войну - оказав масштабную поддержку Азербайджану в войне в Карабахе, либо ударив напрямую по Армении.

В последнем случае как раз и вступит в силу норма договора ОДКБ о защите от агрессии и Россия будет вынуждена так или иначе реагировать на нападение на своего союзника. Причем на достаточно неудобном для себя театре военных действий (общей границы у Армении и РФ нет).

Собственно, нежелание Кремля допустить дальнейшей эскалации конфликта в основном и вызвано опасениями такого развития событий. Ведь чем масштабнее и дольше идут бои, тем выше вероятность того, что Азербайджан запросит военной поддержки Турции.

В случае же вступления в войну России и Турции, конфликт может выйти далеко за пределы Закавказья. Не говоря уже о масштабе человеческих жертв.

Уроки Карабаха для Украины

История с войной в Карабахе - это поучительный для Киева пример заморозки конфликта, который без политического решения вопроса никогда до конца замороженным не будет. Как показали события сегодняшнего дня.

А ведь такая заморозка - это, похоже, и есть "план Б" команды Зеленского, если не удастся договориться с Россией на Минском треке. И недавнее перемирие на фронте может стать прологом именно к этому сценарию: война де-факто закончится, но реинтеграции территорий не произойдет.

Украина для этой реинтеграции не хочет выполнять условий, заложенных в Минские соглашения: присвоить Донбассу особый статус и закрепить его в Конституции. По разным причинам, которые "Страна" уже анализировала.

В этом смысле пример Нагорного Карабаха может стать для Украины тем образом будущего, которое строит нынешняя украинская власть. Причем это будет даже не Приднестровье, которое экономически давно интегрировано в Молдову, где нет торговой блокады и дискриминации жителей непризнанной республики.

Украина же не собирается наводить подобные мосты с Донбассом. Поэтому здесь более вероятна модель Карабаха - с его незаживающим уже 26 лет конфликтом, который регулярно срывается в обстрелы, а на выходных обрел черты новой войны.

Понятно, что при такой перспективе любые натовские или европейские перспективы Украины окажутся закрытыми на долгие десятилетия вперед.

Что же до России, то для нее этот вариант, конечно, хуже Минских соглашений - но рождает хотя бы какую-то определенность. В случае выхода Украины из минского процесса - а фактически это уже произошло после официального отказа Киева исполнять его политическую часть - вариант "Карабах" может пойти по двум сценариям.

Первый - карабахский. Это продолжение существования "ДНР-ЛНР" в непризнанном режиме, но с фактической интеграцией этой территории в Россию.

Второй - абхазско-осетинский: РФ в одностороннем порядке признает эти территории государствами.

В обоих случаях население "республик" получит российские паспорта, а местная промышленность станет частью российской экономики. А Украина получит постоянный источник проблем на юго-востоке, который все время будет чреват перерастанием в большую войну.