В Минобороны Азербайджана заявили, что заняли высоту Муров на одноименном хребте в результате военной операции в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление военного ведомства.

"В результате военной операции, проведенной нашими войсками в направлении Геранбоя, была освобождена высота Муров на хребте Муров. В результате операции военная автомагистраль Варденис-Агдере, которая соединяет оккупированные территории Азербайджана с Арменией, была взята под огневой контроль азербайджанской армии. Полученное военное преимущество предотвратит транспортировку дополнительных военных грузов из Армении по маршруту в оккупированные Кельбаджар и Агдере. Бои продолжаются", - говорится в сообщении ведомства.

Так выглядит гора Муров. Фото: Вконтакте

Суть конфликта в Карабахе

Зимой 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР, в результате чего вспыхнул конфликт. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Переговоры о мирном урегулировании при участии России, США и Франции ведутся с 1992 года.

Нагорный Карабах на карте

Напомним, сегодня, 27 сентября, на территории Нагорного Карабаха возобновились военные действия после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана.

Как сообщалось, в Карабахе с армянской стороны погибли 16 человек, более 100 ранены.