Далеко от берега на Днепре перевернулась лодка с киевлянами
В Киевской области лодка, которая плыла по Днепру, перевернулась, в результате 9 человек оказались в воде. На берег их доставили спасатели.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе.
"27 сентября к ГСЧС поступила информация, что в Обуховском районе на реке Днепр (около 400 м от берега) близ села Витачов произошло опрокидывание лодки. По словам заявителя, 9 человек держались за лодку", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе рассказали, что в 13:30 люди были спасены и двумя лодками доставлены на берег. Утонувших нет.
Напомним, ранее в Харькове перевернулся кран, зажав крановщика в кабине.
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