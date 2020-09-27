В Киевской области лодка, которая плыла по Днепру, перевернулась, в результате 9 человек оказались в воде. На берег их доставили спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе.

"27 сентября к ГСЧС поступила информация, что в Обуховском районе на реке Днепр (около 400 м от берега) близ села Витачов произошло опрокидывание лодки. По словам заявителя, 9 человек держались за лодку", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе рассказали, что в 13:30 люди были спасены и двумя лодками доставлены на берег. Утонувших нет.

Напомним, ранее в Харькове перевернулся кран, зажав крановщика в кабине.

Также мы писали, что в Техасе на водном параде в поддержку Трампа затонули четыре лодки, несколько разбились о камни.