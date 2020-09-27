Первый президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что Армения и Азербайджан должны не допустить развития конфликта.

Он призвал страны прекратить огонь и решать проблемы мирным путём, передает радиостанция "Говорит Москва".

"Если одна из сторон захочет выиграть, это приведет только к обострению и столкновениям на многие годы", - отметил он.

Напомним, 27 сентября на территории спорного региона возобновились военные действия после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана. В результате стало известно о погибших среди гражданского населения.

История и причины конфликты в Нагорном Карабе

Военное противостояние в регионе началось еще зимой 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время войны в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими к нему районами. Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся с 1992 года.

Ранее сообщалось, что Пашинян позвонил президенту России, который призвал не стрелять.