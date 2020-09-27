Армянский премьер-министр Никол Пашинян созвонился с российским президентом Владимиром Путиным после обострения ситуации в Карабахе.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье, 27 сентября.

Как отмечается, разговор прошел по инициативе армянской стороны. Лидеру государств обсудили военные конфликт в Нагорном Карабахе.

"С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия", — говорится в сообщении.

Нагорный Карабах - история конфликта

Военное противостояние в регионе началось еще зимой 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время войны в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими к нему районами. Переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией - ведутся с 1992 года.

Напомним, ранее Пашинян заявил, что Ереван рассмотрит вопрос признания независимости Карабаха.

Также мы писали, что МИД Украины обеспокоен войной в Нагорном Карабахе. Но точную позицию еще не выбрал.