На горе Поп Иван Черногорский, которая находится на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, выпал снег.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 8:55 27 сентября 2020 года на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха 0° С, ветер юго-западный 10-12 м/с, облачно, дождь с мокрым снегом, ограниченная видимость до 100 м", - говорится в сообщении.

Видео с Черногорского хребта публикуют и пользователи Facebook.

Ранее "Страна" рассказывала, как в разгар лета курорт Яремче засыпало градом, а всю область - снегом.

Также мы писали, что снегопад обрушивался на украинские Карпаты и в первый день лета.