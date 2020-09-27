В Карабахе во время обострения конфликта в воскресенье погибли 16 человек, еще более ста были ранены.

Об этом заявил заместитель командующего армией обороны Карабаха Артур Саркисян сообщил в воскресенье в ходе брифинга, передает "Спутник".

По его словам, у противника также серьезные потери. За считанные часы боев подбиты около 30 танков и БМП азербайджанских ВС, около 20 ударных и разведывательных беспилотников, три вертолета.

Также он рассказал, что личный состав карабахской армии эффективно выполняет свою задачу.

Фотографии раненых опубликовал Телеграм-канал "Baza".

Причины конфликта в Нагорном Карабахе

Военные действия начались в начале 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

Напомним, сегодня, 27 сентября, в Нагорном Карабахе возобновились военные действия после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана.

Как сообщалось, премьер Армении заявил, что по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут бои.