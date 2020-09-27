Обстановка в зоне карабахского конфликта остается напряженной, на всей линии соприкосновения идут бои.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Интерфакс.

"Армия обороны Нагорного Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения, в частности, на севере, северо-востоке и юго-востоке ведет бои. Ситуация напряженная. Есть жертвы как среди военнослужащих, так и гражданского населения", - сказал Пашинян на специальном заседании парламента.

По его словам, ситуация постоянно развивается.

"Наши военные говорят, что ситуация напряженная, но окончательную оценку давать пока рано", - отметил Пашинян.

Он сообщил, что нанесены удары по столице Степанакерту, другим населенным пунктам в Карабахе.

"Армия обороны выполняет задачу по пресечению агрессии Азербайджана", - сказал Пашинян.

Напомним, что и Армения, и Азербайджан объявили военное положение.

Нагорный Карабах на карте и история конфликта

Конфликт в Карабахе начался более 30 лет назад, в феврале 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта.

Как сообщалось, 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились военные действия после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана. В результате обстрелов погибли гражданские, в частности, женщина и ребенок.

Позже армянская сторона выступила с заявлением о потерях среди боевых единиц в Азербайджане: четыре вертолета, 15 беспилотников, а также 10 танков и БМП вооруженных сил Азербайджана. В Баку эту информацию опровергают.