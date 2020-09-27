В Ереване рассматривают возможность признания независимости Нагорного Карабаха, в котором сегодня началось обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на экстренном заседании парламента в воскресенье, передает "РИА Новости".

Он отметил, что этот вопрос нужно серьезно рассмотреть, а также провести общественные обсуждения.

"Мы обсуждаем все возможности, все сценарии развития событий", — сказал премьер.

Также Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе сейчас "нет зафиксированной ситуации, она находится в развитии".

"Наши военные заявляют, что обстановка напряженная, но рано говорить о целостной картине", — добавил Пашинян.

История конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт начался зимой 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния, которое длилось с 1992-1994 годы, Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию.

Нагорный Карабах (НКР) на карте. Фото: Википедия

Напомним, в воскресенье, 27 сентября, на территории спорного региона возобновились военные действия после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана. В результате стало известно о погибших среди гражданского населения.

Затем в Армении заявили, что в ходе эскалации были уничтожены четыре вертолета, 15 беспилотников, а также 10 танков и БМП вооруженных сил Азербайджана. В Баку это отрицают.