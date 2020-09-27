Парламент Азербайджана после того, как Армения сообщила о мобилизации своих военнослужащих, принял постановление о введении в ряде городов и районов страны военного положения.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Report.

Отмечается, что указ президента, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева о введении военного положения был утвержден 27 сентября на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Ранее сообщалось, что военное положение ввела Армения.

Нагорный Карабах - история конфликта

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией.

Напомним, конфликт начался после того, как столкнулись вооруженные силы Армении и Азербайджана. В ходе боев были уничтожены три азербайджанских танка и 12 зенитных установок Армении.

Читайте также репортаж "Страны" о том, почему резко обострилась ситуация в Нагорном Карабахе и начнется ли большая война.