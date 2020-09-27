В воскресенье, 27 сентября, протестующие в Минске активисты устроили перфоманс – девушка с усами водила на поводке "силовика".

Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале Mash.

"А вот такой веселый перфоманс устроила неизвестная парочка в Минске. Девушка с усами и в короне изображает понятно кого, парень — видимо, преданных силовиков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе перфоманса девушка бросала мужчине дубинку, а тот приносил ее в зубах.

Активисты в Беларуси устроили перфоманс. Видео: Telegram/Mash

Напомним, в центр Минска, где вчера прошла акция оппозиции, начали стягивать военную технику и бойцов спецчастей. Кроме того, дорогу там решили перекрыть.

Также "Страна" рассказывала, что 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за оппозиционера Светлану Тихановскую - 10,12%. Штаб Тихановской не признал результаты голосования.