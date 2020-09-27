Компания "D-Day Miniature Studio", которая занимается выпуском наборов игрушечных солдатиков и военной техники разных стран, представила новую коллекцию "Red Storm over Europe" ("Красная буря над Европой"). Новый набор состоит из фигурок советских солдат-мародеров. 

На игрушку обратил внимание журналист Евгений Поддубный в Телеграме. 

Так, солдатики несут картины и другие дорогостоящие вещи. При этом один из солдат пьет из бутылки. 

В своем посте Поддубный написал, что освободителей Европы от фашизма изобразили в негативном ключе. 

"Четыре фигурки, советские солдаты, освободители Европы от фашизма, представлены компанией в виде мародёров, мол, злые советские варвары грабят добрых европейцев. Пропаганда, она такая. Она даже в фигурках", — написал Поддубный.

Кроме того, журналист обратил внимание на то, что сайт компании-производителя находится на польском хостинге.

пост Поддубного в Телеграме

Также игрушечный набор возмутил и российских интернет-пользователей. "Промывают мозги обывателям, чтобы ненавидели русских и одобряли геноцид против русской нации", - написал один из комментаторов. 

Набор советских-солдатиков мародеров. Фото: Телеграм

Справка. Компания "D-Day Miniature Studio" имеет своих представителей в 15 странах мира, в том числе в Украине и в России. Полный набор советских солдат-мародеров стоит 75 евро, но производитель заявляет, что фигурки можно приобрести по отдельности.

Напомним, ранее Польша обвинила Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.

Также мы писали, что посольство США в Дании признало, что Освенцим освободили советские войска, а не американские.

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