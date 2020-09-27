В воскресенье, 27 сентября, после обстрелов в Нагорном Карабахе, власти Армении решили мобилизовать военнослужащих в запасе.

Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

"Власти Армении начинают мобилизационный призыв военнослужащих запаса в возрасте до 55 лет", - говорится в сообщении.

Напомним, в Нагорном Карабахе сегодня, 27 сентября, начались военные действия после прямого столкновения вооруженных сил Армении и Азербайджана.

Как сообщала "Страна", в результате обстрелов погибли ребенок и женщина.

Позже военные Армении выступили с заявлением, что в ходе эскалации были уничтожены четыре вертолета, 15 беспилотников, а также 10 танков и БМП вооруженных сил Азербайджана. В Баку это отрицают.

Сам премьер-министр Армении в ходе своего обращения к народу заявил, что расценивает ситуацию в Нагорном Карабахе как объявление войны со стороны Азербайджана.