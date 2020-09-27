В Североатлантическом альянсе (НАТО) выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе и призвали стороны конфликта прекратить боевые действия.

Об этом говорится в заявлении специального представителя генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймса Аппатурайа, передает ТАСС.

"НАТО глубоко обеспокоена сообщениями о крупномасштабных военных действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Стороны должны немедленно прекратить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди гражданского населения", - отмечается в нем.

Также в заявлении говорится, что "у этого конфликта нет военного решения". "Стороны должны возобновить переговоры в направлении мирного урегулирования. НАТО поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ", - заявили в альянсе.

Напомним, в воскресенье, 27 сентября, начались военные действия и прямое столкновение вооруженных сил Армении и Азербайджана на территории Нагорного Карабаха.

Ранее Совет Европы потребовал от Баку и Еревана немедленно прекратить огонь и начать переговоры.