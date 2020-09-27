Водитель грузовика в Киеве "прозевал" и устроил масштабное ДТП. Видео
В воскресенье утром, 27 сентября, в Деснянском районе Киева произошла масштабная авария.
Кадры инцидента опубликованы на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
"На Братиславской водитель грузовика прозевал и въехал в машины. Всего в ДТП было пять авто. Не очень дешево "прозевал", - говорится в сообщении.
На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате инцидента.
В Киеве на Братиславской произошло ДТП. Видео: facebook.com/KyivOperativ
Напомним, три человека погибли в результате ДТП, которое произошло вечером 15 сентября в Киеве на проспекте Любомира Гузара. Ехавший в сторону Борщаговки мотоцикл Yamaha не разминулся с пешеходом, который пытался перебежать дорогу в неположенном месте.
Также мы сообщали, что сын кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" сбил ребенка на пешеходном переходе.