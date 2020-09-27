В воскресенье утром, 27 сентября, в Деснянском районе Киева произошла масштабная авария.

Кадры инцидента опубликованы на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"На Братиславской водитель грузовика прозевал и въехал в машины. Всего в ДТП было пять авто. Не очень дешево "прозевал", - говорится в сообщении.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате инцидента.

В Киеве на Братиславской произошло ДТП. Видео: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, три человека погибли в результате ДТП, которое произошло вечером 15 сентября в Киеве на проспекте Любомира Гузара. Ехавший в сторону Борщаговки мотоцикл Yamaha не разминулся с пешеходом, который пытался перебежать дорогу в неположенном месте.

Также мы сообщали, что сын кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" сбил ребенка на пешеходном переходе.