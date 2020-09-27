Азербайджан предложил армянским военным, которые находятся в населенном пункте Агдере на линии соприкосновения в Карабахе, сложить оружие и сдаться.

Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

"Чтобы не уничтожить полностью гарнизон вооруженных сил Армении, дислоцированный в населенном пункте Агдере, с целью избежать увеличения боевых потерь, военное командование Азербайджана предложило армянскому командованию не оказывать сопротивление на этом направлении, сложить оружие и сдаться. Командование азербайджанской армии также заявляет, что обращение с военнопленными и гражданскими заложниками будет осуществляться в соответствии с требованиями Женевской конвенции и другими нормами международного права. Если будет оказано сопротивление, то мы нейтрализуем каждого вооруженного человека", - заявило минобороны Азербайджана.

Справка. Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.

Напомним, сегодня, 27 сентября, в Нагорном Карабахе возобновились военные действия после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана. В результате обстрелов погибли гражданские, в частности, женщина и ребенок.

Позже армянская сторона выступила с заявлением, что в ходе эскалации были уничтожены четыре вертолета, 15 беспилотников, а также 10 танков и БМП вооруженных сил Азербайджана. В Баку это отрицают.