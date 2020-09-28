Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 28 сентября. За последние сутки заразилось еще 2 671 человек, излечился 571 пациент и скончалось 37.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

  • Винницкая область - 5 974 случая;
  • Волынская область - 7 775 случаев;
  • Днепропетровская область - 5 351 случай;
  • Донецкая область - 3 046 случаев;
  • Житомирская область - 5 779 случаев;
  • Закарпатская область - 9 654 случая;
  • Запорожская область - 3 773 случая;
  • Ивано-Франковская область - 13 445 случаев;
  • Кировоградская область - 1 077 случаев;
  • Киев - 22 143 случая;
  • Киевская область - 8 854 случая;
  • Львовская область - 19 916 случаев;
  • Луганская область - 979 случаев;
  • Николаевская область - 3 011 случаев;
  • Одесская область - 13 079 случаев;
  • Полтавская область - 1972 случая;
  • Ровенская область - 12 145 случаев;
  • Сумская область - 3 813 случаев;
  • Тернопольская область - 13 139 случаев;
  • Харьковская область - 17 703 случая;
  • Херсонская область - 1 062 случая;
  • Хмельницкая область - 5 747 случаев;
  • Черновицкая область - 14 113 случаев;
  • Черкасская область - 3 759 случаев;
  • Черниговская область - 3 996 случаев.

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, 28 сентября в более чем 10 городах Франции, включая Париж, вступают в силу новые ограничения из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса

Как сообщала "Страна", с 28 сентября в Москве и области впервые с лета ужесточили карантинные меры. Власти ввели самоизоляцию для граждан в возрасте 65+ и с хроническими заболеваниями.
Пока мера носит рекомендательный характер (то есть штрафовать за выход на улицу не будут).

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