В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 28 сентября. За последние сутки заразилось еще 2 671 человек, излечился 571 пациент и скончалось 37.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Винницкая область - 5 974 случая;

Волынская область - 7 775 случаев;

Днепропетровская область - 5 351 случай;

Донецкая область - 3 046 случаев;

Житомирская область - 5 779 случаев;

Закарпатская область - 9 654 случая;

Запорожская область - 3 773 случая;

Ивано-Франковская область - 13 445 случаев;

Кировоградская область - 1 077 случаев;

Киев - 22 143 случая;

Киевская область - 8 854 случая;

Львовская область - 19 916 случаев;

Луганская область - 979 случаев;

Николаевская область - 3 011 случаев;

Одесская область - 13 079 случаев;

Полтавская область - 1972 случая;

Ровенская область - 12 145 случаев;

Сумская область - 3 813 случаев;

Тернопольская область - 13 139 случаев;

Харьковская область - 17 703 случая;

Херсонская область - 1 062 случая;

Хмельницкая область - 5 747 случаев;

Черновицкая область - 14 113 случаев;

Черкасская область - 3 759 случаев;

Черниговская область - 3 996 случаев.

Напомним, 28 сентября в более чем 10 городах Франции, включая Париж, вступают в силу новые ограничения из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Как сообщала "Страна", с 28 сентября в Москве и области впервые с лета ужесточили карантинные меры. Власти ввели самоизоляцию для граждан в возрасте 65+ и с хроническими заболеваниями.

Пока мера носит рекомендательный характер (то есть штрафовать за выход на улицу не будут).