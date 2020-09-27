В воскресенье, 27 сентября, премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением о том, что ситуация с Нагорным Карабахом является объявлением войны со стороны Азербайджана.

Об этом он сообщил во время обращения к нации, которое транслировалось на ТВ и на YouTube.

Так, в ходе выступления Пашинян заявил, что армянский народ "готов дать достойный отпор агрессии Азербайджана", а противник уже сейчас несет потери.

При этом премьер утверждает, что международное сообщество не должно допустить вмешательства Турции в конфликт, поскольку эскалация может выйти за пределы региона и угрожать международной безопасности.

"Азербайджан объявил войну армянскому народу", - подвел черту Пашинян.

Напомним, в Нагорном Карабахе сегодня, 27 сентября, начались военные действия после прямого столкновения вооруженных сил Армении и Азербайджана.

Как сообщала "Страна", в результате обстрелов погибли ребенок и женщина.

Позже военные Армении выступили с заявлением, что в ходе эскалации были уничтожены четыре вертолета, 15 беспилотников, а также 10 танков и БМП вооруженных сил Азербайджана. В Баку это отрицают.