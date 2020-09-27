Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала руководство Армении и Азербайджана проявить сдержанность и решить конфликт мирным путем.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского совета.

"Я серьезно обеспокоена сообщениями о военной эскалации нагорно-карабахского конфликта. Я призываю наши государства-члены, Армению и Азербайджан, проявить ответственность и сдержанность и немедленно прекратить боевые действия. От имени Совета Европы я призываю власти двух наших государств-членов сделать все возможное, чтобы защитить человеческие жизни и не участвовать в военных конфликтах. Следует приложить все усилия, чтобы остановить эскалацию", - заявила Мария Пейчинович-Бурич.

Она так же отметила, что каждая из сторон конфликта при вступлении в Совет Европы взяла на себя обязательство решать конфликты цивилизованным способом и должна эти обязательства соблюдать. Таким образом председатель Евросовета подтвердила поддержку сопредседателей Минской группы ОБСЕ, чтобы те помогли Еревану и Баку выйти из конфликта без человеческих жертв.

Напомним, военные Армении заявили, что в ходе сегодняшнего, 27 сентября, обострения конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан потерял четыре вертолета, десять танков и БМП. В Баку, естесственно, это опровергли.

Как сообщала "Страна", Азербайджан сообщил о 14 пострадавших гражданских лицах, однако погибших еще не считали.