В министерстве иностранных дел Украины пока не определились, поддерживать ли Азербайджан в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе, хотя недавно ее объявили страной-стратегическим партнером.

Соответствующий пост был сделан на странице ведомства в Twitter.

"МИД Украины глубоко обеспокоен в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Сочувствуем родственникам и близким погибших", - говорится в сообщении.

Уточним, что 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новую стратегию национальной безопасности, в которой Азербайджан был включен в список государств, с которыми наша страна будет развивать стратегическое партнерство.

Напомним, в Нагорном Карабахе сегодня, 27 сентября, начались военные действия после прямого столкновения вооруженных сил Армении и Азербайджана.

Как сообщала "Страна", в результате обстрелов погиб ребенок и женщина.